حنان مطاوع: لقب ممثلة الأدوار الصعبة يسعدنى.. ترتيب الأسماء حسب الظهور يحفظ حق الفنان.. وهكذا علمت بجدعنة غادة عبد الرازق.. وأتوقف عن تقديم عملين معا بعد إثباتي هذا الأمر

حنان مطاوع:

سهير المرشدى إضافة لأى عمل

أفضل البطولات الجماعية لهذا السبب

لقب ممثلة الأدوار الصعبة يسعدنى



يطلق عليها صناع الأعمال الفنية والمشاهدين "ممثلة الأدوار الصعبة"، وذلك بعد أن أجادت على مدار الثلاثة أعوام الماضية تجسيد الأدوار الصعبة، لذا أصبح أسمها ماركة مسجلة للفن والإبداع، إنها الفنانة حنان مطاوع ، التى أطلت علينا هذا العام بعملين دراميين هما "الرحلة " و"ضد مجهول" واللذين حققا نجاحًا كبيرًا.. لذا كان لنا معها هذا الحوار والتي فتحت فيه قلبها وكشفت عن العديد من الأسرار.



فى البداية أكدت الفنانة حنان مطاوع سعادتها بردود الأفعال حول مسلسليها الجديدين "ضد مجهول" و"الرحلة"، حيث أوضحت أن شخصيتها فى مسلسل "الرحلة" جذبتها لأنها تركيبة غنية مليئة بالأسرار، وهو الأمر ذاته مع مسلسل "ضد مجهول"، خاصة وأن شخصية "دنيا التى جسدتها فى العمل أحدثت جدلًا كبيرًا ووصل الأمر إلى أن عددًا كبيرًا من أصدقائها وأفراد من عائلتها كانوا يتصلون بها هاتفيًا لمعرفة ما إذا كان تلك الشخصية حقيقة أم خيال، بالإضافة إلى سؤال الجمهور عن هذا الأمر باستمرار.



وأضافت "مطاوع" أن الغموض الذي ارتبط بالشخصية كان من أهم عوامل الجذب للموافقة على العمل، كما أن تركيبة الشخصية كانت مُغرية بالنسبة لها كفنانة.



واستكملت: أن شخصية "دنيا" خلال الأحداث أشبه بموجة البحر لأن ليس لها رد فعل متوقع، نظرًا للظروف الصعبة التى تعرضت لها.



وعن التعاون مع غادة عبد الرازق أكدت أنها "استمتعت بالعمل مع غادة عبد الرازق لأول مرة من خلال هذا العمل" لافتة إلى أنها فنانة كبيرة الموهبة، وهذا النوع من الفنانين يجعلها تقدم أفضل ما لديها وتجعلها في حالة التوهج أثناء العمل".



واستكملت: "غادة عبد الرازق من الشخصيات الجدعة، كنت سعيدة بمعرفتها على المستوى الانسانى"، مؤكدة أنها خرجت من هذا العمل وهى تربطها علاقة صداقة معها.



وعن وصفها بممثلة الأدوار الصعبة، أكدت "مطاوع" أنها سعيدة بهذا اللقب لأنه اعتراف من البعض أنها تستطيع تقديم أدوار لا يمكن لغيرها تقديمها، إلا أنها تحرص أيضًا على تقديم أدوار متنوعة وليست معقدة كأدوارها فى مسلسل "طاقة نور" و"حلاوة الدنيا".



وأضافت أنها ترى أن كل الأدوار التى جسدتها كانت صعبة لأنها تقوم بتحويل الشخصية المكتوبة فى السيناريو إلى "لحم ودم".



وتابعت أن الأدوار المركبة ليست صعبة بالنسبة لها وحدها، إنما كل الشخصيات حتى الكوميدية منها ليست سهلة، لأنها تخترق من خلالها عالم البشر.



وعن تجسيدها لأكثر من عمل درامى فى موسم رمضان على مدار الأعوام الماضية قالت إنها تتمنى أن يكون لها عمل فنى واحد خلال شهر رمضان، إلا أن لديها طاقة تمثيلية تدفعها إلى المشاركة فى عملين .



وتابعت قائلة إنها ستظل تقوم بتقديم عملين حتى يتوفر لها حجم وجودة الدور الذى تريده، كما أنها تسعى لإثبات أنها تستطيع الاختلاف فى أدوارها والتمرد على طبيعة الأدوار التى سبق وإن قدمتها ونجحت فيها.



وعن مشاركتها فى عدد من الأعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية، أكدت أنها تفضل الأعمال الفنية التى تعتمد على البطولة الجماعية، خاصة وأن تلك الأعمال تجعل هناك تنوعا للمشاهد من حيث الأدوار، شرط أن يتم تنفيذها بشكل جيد وصحيح .



وأضافت أن تلك النوعية من الأعمال تضفي نوعا من المنافسة الفنية الشريفة بين أبطال العمل، وهو أمر صحي.



وعن توقعها لنجاح مسلسلها "الرحلة"، أكدت أنها مؤمنة أن المشاهد يذهب الى العمل الجيد ، ولا تتفق مع مقولة أن المشاهد يذهب لمشاهدة الأعمال الخفيفة فى رمضان، وأكبر دليل على ذلك نجاح مسلسل الرحلة وونوس وهذا المساء وذات وغيرها من الأعمال المهمة".



وعن ترتيب الأسماء على تتر العمل بحسب الظهور فى مسلسلها الأخير "الرحلة"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضى، قالت إنه أمر مرضى بالنسبة لها.



وتابعت "مطاوع" أن هذا الأمر غير جارح لأى فنان لأنه يحفظ له حقه فى العمل، خاصة أن الاسم يتم كتابته بحسب الظهور فى كل حلقة.



وفيما يخص عودة والدتها الفنان سهير المرشيدى إلى العمل الدرامى مرة أخرى من خلال مسلسلها الجديد " طايع "، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، أكدت "مطاوع" أن والدتها تعد إضافة إلى أى عمل فنى تشارك فيه، موضحة أنهم كانوا سعداء بالتعاون مع فريق عمل المسلسل وشركة الإنتاج، الذين قدروا مشوارها الفنى, وقدموا عملا فنيا مميزا حاز على إعجاب المشاهدين.

