ضبط 100 لتر بنزين مدعم في الغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 100 لتر بنزين مدعم و60 منشطات عبوة جنسية فى حملة تموينية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون وإحكام الرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، بضبط "محمد م ال هـ "38 سنة صاحب محل بقالة بقرية بطينة بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته (75) عبوة ( مياه غازية – اغذية للأطفال ) منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 36633 جنح مركز المحلة.



كما ضبط "حسين ال م أ ال"46 سنة صاحب محل بقاله بشارع ابو الحسايب بقسم زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 16 ) كجم مكرونه غير مدون عليها سعر فى المحضر رقم 2 احوال قسم مباحث تموين زفتي فيما ضبط "حسين ف ال"55 سنة صاحب محل بقالة بقرية محلة ابو حسن بمركز المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته (27) عبوة ( مياه غازية) منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 36632 جنح مركز المحلة .



وضبط "احمد ن ع م ال"28 سنة صاحب محل زيوت بقرية سندبسط بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 100 ) لتر بنزين مدعم من قبل الدولة فى المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث تموين زفتى .



كما ضبط "ابراهيم م أ ز"59 سنة صاحب محل لتجهيز الأسماك بشارع البحر بقسم زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 17 ) كجم زيت تموينى مدعم فى المحضر رقم 5388 جنح قسم زفتي .



وضبط "محمد ع ال ع "50 سنة صاحب محل عطاره بقرية منشيه الامراء بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد (60) عبوة منشطات جنسيه غير مسجله بوزاره الصحة فى المحضر رقم 36630 جنح مركز المحلة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .