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كأس العالم

منتخب مصر يتدرب اليوم استعدادا لمواجهة السعودية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:30 م
صدى البلد
ا ش ا
أدت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم شعائر صلاة الجمعة بمسجد قلب الشيشان الشهير بجروزني وكان في استقبالها عدد من كبار المسئولين في الشيشان يتقدمهم رئيس البرلمان ومفتي الشيشان الذي ألقى خطبة الجمعة والتي خصص موضوعها عن مكانة مصر في العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه اليوم في الخامسة مساء على ملعب أحمد أرينا، فيما يختتم تدريباته في جروزني في الحادية عشرة صباح غد قبل التوجه إلى فولجوجراد في الثالثة عصرا لملاقاة المنتخب السعودي يوم الإثنين المقبل في ختام مبارياتهما بالمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.

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