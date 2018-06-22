ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائه.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة أكدتها التحريات مفادها قيام أحمد م م " عاطل والسابق اتهامه في 2 قضيه ( سلاح أبيض - قتل ) اخرهم القضيه رقم 18647 لسنة 2014 م جنايات قسم ثان شبرا الخيمه - قتل ممارسة نشاطًا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامى



وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمعرفة النقيب أحمد عادل ضابط مباحث القسم والقوات المرافقة أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و5 طلقة من ذات العيار و( 20 ) قرص مخدر.