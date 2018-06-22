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حوادث

ضبط 3 أصحاب مخابز لتلاعبهم في حصص الخبز والدقيق بالغربية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:32 م
حصص الخبز - ارشيفيه
حصص الخبز - ارشيفيه
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم، 3 أصحاب المخابز لتلاعبهم في حصص الخبز والدقيق ومخالفة لوائح وقواعد التموين بقري مركز المحلة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، بضبط "فايزه ك ال " صاحبة مخبز بلدى بشارع نعمان الأعصر اول المحلة مقيمة بذات الناحية وتبين قيامها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 18 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 16 أحوال قسم مباحث تموين المحلة .

كما ضبط "هيام ح ا "صاحبة مخبز بلدى بشارع نعمان الأعصر أول المحلة مقيمة بذات الناحية وتبين قيامها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 17 جراما) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 21 أحوال قسم مباحث تموين المحلة .

كما ضبط "هنا ر م " صاحبة مخبز بلدى بقريه منشية الأمراء بمركز المحلة مقيمة بذات الناحية وتبين قيامها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 18 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 23 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

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