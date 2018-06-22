ضبط 3 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 تجار مخدرات فى حملة أمنية بمختلف مناطق المحافظة وبحوزتهم مواد مخدرة.



كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف التواجد الأمنى بمختلف مناطق المحافظة وضبط العناصر الإجرامية وحائزى المواد المخدرة



وأسفرت الحملة عن ضبط أحمد م ا " عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين تزن 11 جراما ومبلغ 45 جنيها ومحمد م ع " وبحوزته 40 جرامحشيش وهاتف محمول ومحسن ح ا م " والسابق اتهامه في 6 قضايا (مخدرات – سرقه) وبحوزته 60 جرام حشيش ومبلغ 635 جنيها.