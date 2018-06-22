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أخبار العالم

الكوريتان تعقدان لقاءات لم شمل الأسر المشتتة في أغسطس

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:22 م
صدى البلد
ا ش ا
اتفقت الكوريتان على عقد لقاءات مؤقتة لجمع شمل الأسر التي تمزقت بسبب الحرب الكورية (1950-1953) في شهر أغسطس القادم، وذلك في إطار تعزيز جهود المصالحة بينهما ووسط دفعة دبلوماسية لحل الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن وزارة شؤون الوحدة الكورية الجنوبية قولها إن لقاءات لم الشمل ستعقد في منتجع جبل الماس بكوريا الشمالية، في الفترة من 20 وحتى 26 من أغسطس القادم.

وأضافت الوزارة أن كل بلد ستوفد 100 مشارك لحضور تلك اللقاءات، مشيرة إلى أن من لديهم مشاكل في الحركة سيتم السماح لهم باصطحاب أحد أقاربهم لمساعدتهم.

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