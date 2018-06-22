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حوادث

الداخلية تضبط 70 قطعة سلاح نارى بحوزة 66 متهما

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:32 م
ضبط أسلحة نارية -
ضبط أسلحة نارية - ارشيفيه
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 70 قطعة سلاح بحوزة 66 متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .. وجار إستمرار الحملات .

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