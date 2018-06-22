فاطمة ناصر: ترتيب الأسماء على التتر مسئولية المخرج

قالت الفنانة التونسية فاطمة ناصر إن فكرة ترتيب الأسماء علي التتر أمر لا تتحدث فيه خاصة أن هذا الموضوع مسئولية المخرج.



وأضافت لـ صدى البلد: "أنا لا أظلم نفسي ولكن كل ما يهمني الدور الذي أقوم به والشخصية التي أقدمها والقصة التي يتناولها العمل".



وشاركت فاطمة ناصر مؤخرا في مسلسل "قانون عمر"، وتدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يٌدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات برائته.



يشارك فى بطولة "قانون عمر" إيمان العاصى، وفاطمة الناصر، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وحجاج عبد العظيم، وفتوح أحمد، وإيهاب فهمى، ومحمد أبو الوفا، وليلى حسين، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج صادق الصباح.