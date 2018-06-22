ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فاطمة ناصر: ترتيب الأسماء على التتر مسئولية المخرج

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:42 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة التونسية فاطمة ناصر إن فكرة ترتيب الأسماء علي التتر أمر لا تتحدث فيه خاصة أن هذا الموضوع مسئولية المخرج.

وأضافت لـ صدى البلد: "أنا لا أظلم نفسي ولكن كل ما يهمني الدور الذي أقوم به والشخصية التي أقدمها والقصة التي يتناولها العمل".

وشاركت فاطمة ناصر مؤخرا في مسلسل "قانون عمر"، وتدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يٌدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات برائته.

يشارك فى بطولة "قانون عمر" إيمان العاصى، وفاطمة الناصر، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وحجاج عبد العظيم، وفتوح أحمد، وإيهاب فهمى، ومحمد أبو الوفا، وليلى حسين، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج صادق الصباح.

ترشيحاتنا

شاهد.. 150 وثيقة تدين شقيق أمير قطر ومحكمة أمريكية تأمر بضبطه

غلق محور الشهيد 3 أيام لاستكمال إنشاء كوبري امتداد محور المشير

مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا بث مباشر

الخارجية: البرتغال تستقبل 400 لاجئ مقيم في مصر

تعرف على الراتب الشهرى المقترح لخليفة كوبر فى منتخب مصر

رابط مشاهدة مباراة رابط مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا مباشر بث مباشر

هيئة كبار العلماء توجه رسالة لولي العهد السعودي

65 دقيقة.. ضغط متواصل من البرازيل ونافاس ينقذ كوستاريكا مجددا

صحيفة أوكرانية تزعم: بوتين يتعاطى حقن تطيل حياته وتجعله شابا

الخارجية: حوار مصري أوروبي لإعادة توطين لاجئين مقيمين في مصر

شاهد.. كوتينهو يحرز الهدف الأول للسامبا فى شباك كوستاريكا بالوقت القاتل

بث مباشر البرازيل وكوستاريكا | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يصليان الجمعة بمسجد زين العابدين.. فيديو وصور

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي ابو العباس.. صور

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

فيديو

شاهد.. برازيل نيمار تسقط كوستاريكا فى 6 دقائق بثنائية
شاهد.. كلمة وجاكيت سبب أكبر موجة غضب على ميلانيا ترامب
مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟