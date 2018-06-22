روشتة لغوية ونحوية فى عيادة اللغة العربية بساقية الصاوي

استضافت قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوى ندوة بعنوان "عيادة اللغة العربية" للشاعر محمود موسى مساء أمس الخميس.



واختار موسى هذا العنوان لتشبيهه الأخطاء اللغوية بالبثور والمشكلات الصحية التى تحتاج إلى عيادة تحريرية وشفهية قدمها موسى على مسرح الحكمة.



وتناول موسى فى العيادة التى اعتبرها روشتة لغوية لأهم المشكلات اللغوية الشائعة التى يستصعب على كثير من الناس فهمها كالأعداد والهمزات والممنوع من الصرف، كما عرض معلومات عامة فريدة من نوعها تخص اللغة العربية ومعلومات بلاغية.



وأكد محمود موسى، أهمية التمسك كأمة عربية باللغة العربية بشكل أكبر لأن اللغة هى مفتاح الوعى وصرح بأن "الخلل اللغوى هو أول الطريق إلى الخلل المعرفى"، كما ذكر أن اللغة التى لا يصحبها تطور مع مرور الزمن هى ليست لغة.



محمود موسى شاعر مصرى، صدرت له مجموعة من الدواوين منها (حديث موسى - نفس مع إيقاف التنفيذ) وديوان (الديوان)، حاضر بمجموعة من المراكز الثقافية عن اللغة العربية وعلم العروض والنقد الأدبى وعمل مستشارًا للنشر ومدققًا لغويًّا بمجموعة من كبرى دور النشر فى مصر. وحظى بمجموعة من الجوائز الأولى على الجمهورية فى شعر الفصحى من المجلس القومى وساقية الصاوى عام 2009.