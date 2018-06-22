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حوادث

ضبط ١٩ ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال ٤٨ ساعة في حملات أمنية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:29 م
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي - ارشيفيه
مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى .

وأسفرت الجهود خلال يومى 20 ، 21 يونيو الجارى فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار،مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط 19554 قضية متنوعة حيث تم ضبط 19495 قضية سرقة تيار كهربائى وضبط 59 قضية مخالفة شروط التعاقد .

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم تحصيل (24711) حالة وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ (1616) حكم حبس جزئى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

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