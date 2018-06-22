أمريكا تحظر منح تأشيرات لمسئولين في الكونغو الديمقراطية

أعلنت الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات لعدد من كبار المسئولين الكونغوليين وأفراد أسرهم، لتورطهم في عمليات فساد كبيرة تتعلق بالعملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية .



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها ، إنها غير ملزمة بالكشف بشكل علني عن هوية من استهدفهم الحظر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبعث برسالة مهمة مفادها أن الفساد أمر غير مقبول وسيكون له عواقب.



وأشارت الولايات المتحدة إلى أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وفي الوقت المناسب في شهر ديسمبر القادم يعد أمرا جوهريا.

يذكر أنه تم تأجيل الانتخابات الرئاسية منذ عام 2016، فيما توصلت المعارضة إلى اتفاق يقضي بعدم ترشح الرئيس الحالي جوزيف كابيلا في الانتخابات القادمة.

