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أخبار العالم

أستراليا تعلق ترخيص إحدى الشركات لتصدير ماشية حية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:22 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الزراعة الاسترالية اليوم الجمعة إنها علقت الترخيص الممنوح لإحدى شركات تصدير الماشية الحية فيما تشدد الحكومة القيود على صادرات الماشية بعد نفوق آلاف الأغنام وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط العام الماضي.

ولم تذكر الوزارة اسم الشركة.

وسببت لقطات ظهرت بداية العام لقطعان أغنام نفقت بسبب الحر على متن سفينة صدمة في استراليا وفجرت دعوات بفرض حظر تام على صادرات الأغنام التي يبلغ حجمها 250 مليون دولار استرالي (190 مليون دولار).

وقالت وزارة الزراعة في بيان إنها "علقت الترخيص الممنوح لإحدى الشركات لتصدير ماشية حية" دون أن تذكر اسم الشركة.

وذكر البيان أن تعليق الترخيص سيستمر لحين إجراء مراجعة كاملة لرد الشركة على طلب لتوضيح السبب في عدم اتخاذ اجراءات معينة.

واستراليا واحدة من أكبر مصدري الماشية في العالم وتفضل أسواق مثل الشرق الأوسط وإندونيسيا شراء الماشية الاسترالية حية.

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