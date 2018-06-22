فشل انعقاد عمومية الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء فشل الجمعية العمومية غير العادية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لافتًا إلى أنه لم يحضر إلا ٥٠٢ طبيب فقط،مشيرا إلى أنه كان يجب تسجيل ١٠٠٠ طبيب لاكتمال النصاب.



واضاف خيرى خلال حديثه، ان النقابة مستمرة بقوة وبوضوح مع الجهات التنفيذية لتحقيق مطالب الأطباء، مفيدا بأن حدث لقاء بين نقابة العامة والنقابات الفرعية منذ عدة ايام وتم الاتفاق على المطالب



وأكد نقيب الأطباء أنه سيحدث تغيير ملموس على أرض الواقع خلال وقت قريب جدًا.



وكان جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية سوف يناقش 5 موضوعات مختلفة، هى قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.



