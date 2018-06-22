ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فشل انعقاد عمومية الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:28 م
صدى البلد
آيات أحمد
أعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء فشل الجمعية العمومية غير العادية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لافتًا إلى أنه لم يحضر إلا ٥٠٢ طبيب فقط،مشيرا إلى أنه كان يجب تسجيل ١٠٠٠ طبيب لاكتمال النصاب.

واضاف خيرى خلال حديثه، ان النقابة مستمرة بقوة وبوضوح مع الجهات التنفيذية لتحقيق مطالب الأطباء، مفيدا بأن حدث لقاء بين نقابة العامة والنقابات الفرعية منذ عدة ايام وتم الاتفاق على المطالب

وأكد نقيب الأطباء أنه سيحدث تغيير ملموس على أرض الواقع خلال وقت قريب جدًا.

وكان جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية سوف يناقش 5 موضوعات مختلفة، هى قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.

 

ترشيحاتنا

منتخب مصر جاهز لمواجهة أزمة البعوض قبل لقاء السعودية

غلق محور الشهيد 3 أيام لاستكمال إنشاء كوبري امتداد محور المشير

هكذا أحيا هاني شاكر الذكرى السابعة لوفاة ابنته

UPEI أول جامعة كندية بالعاصمة الجديدة تبدأ فى سبتمبر

وزير الأوقاف: لولى الأمر تحديد الأسعار بحسب المصلحة..فيديو

٨٢٪ من الجنود يرفضون طعام جيش الاحتلال لهذا السبب

روسيا ترصد أوضاع المنتخب المصري قبل مباراة الأخيرة مع السعودية

سيميوني غاضب بعد سقوط الأرجنتين

ننشر تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها خلال أيام

روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا لمصر

الاتحاد الأرجنتيني يدرس التعجيل بإقالة سامباولي

أسطورة الأرجنتين مصدوم من الخسارة القاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يصليان الجمعة بمسجد زين العابدين.. فيديو وصور

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي ابو العباس.. صور

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

فيديو

شاهد.. كلمة وجاكيت سبب أكبر موجة غضب على ميلانيا ترامب
مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة
وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي علي زين العابدين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟