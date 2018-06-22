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ديني

وزير الأوقاف: لا فرق فى العدل بين العدو والصديق.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:25 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة الناجحة القوية تتحصن بالعدل وتكافؤ الفرص بين أبنائها.

وأضاف جمعة، فى خطبة الجمعة، بمسجد على زين العابدين بالقاهرة، أن العدل يكون بين العدو والصديق وفى الرضا والغضب والسر والعلن لقوله تعالى ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بالعدل يأمن الفقير ويقوى الضعيف ويرتدع من تسول له نفسه التطاول على الناس ومقدرات الوطن.

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