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أخبار العالم

مفوضية اللاجئين في لبنان: لن نقف أمام النازحين العائدين لسوريا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:23 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن تلقيها مذكرة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين في لبنان بشأن أزمة النازحين السوريين، تضمنت تأكيد المفوضية على أنها لن تقف بوجه من يريد العودة الطوعية إلى سوريا، سواء أكانت هذه العودة لأفراد أو جماعات.

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، شن هجوما حادا قبل نحو أسبوعين على مفوضية اللاجئين، تبعه إصدار قرار بإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة من قبل المفوضية، وذلك في ضوء ما قال إنها تقارير وصلت إليه تفيد قيام المفوضية بعرقلة العودة الطوعية للنازحين السوريين داخل لبنان إلى بلادهم، وعدم تشجيعها هذه العودة وتخويفها للنازحين من تبعات إقدامهم على هذا الخطوة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية اليوم /الجمعة/ ، أن مذكرة مفوضية اللاجئين تضمنت استعدادها لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية ومع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور بموضوع النازحين وعودتهم إلى سوريا .
وأضاف البيان ، أن المفوضية وافقت على اقتراح وزير الخارجية اللبناني والقاضي بتقسيم النازحين لفئات تمهيدا لتنظيم عودتهم، وتأكيدها على عملها الدائم داخل سوريا لإزالة العوائق أمام العودة الكريمة والآمنة.
من جانبها، ذكرت الخارجية اللبنانية أنها تعمل على تحضير رد على مذكرة المفوضية، للتأكيد على ترجمة هذه السياسة إلى خطوات عملية تؤدي إلى تأمين عودة كريمة وآمنة على مراحل للنازحين السوريين في لبنان.

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