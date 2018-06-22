جولات للقيادات الأمنية على مواقف الأجرة بالمحافظات

قامت القيادات والأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الغربية – جنوب سيناء – سوهاج) بجولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات،وكذلك المرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من إنتظام حركة نقل الركاب وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تواكبًا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود .



وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروج عن القانون.



ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التصدى لكافة أشكال الخروج على القانون.