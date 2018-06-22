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أخبار العالم

وفد أمريكي يتوجه إلى روسيا لتهدئة التوتر بين البلدين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:29 م
مبنى الكونجرس الأمريكي
مبنى الكونجرس الأمريكي
محمد عثمان
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، أن وفدًا أمريكيًا يضم أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين، يخطط لزيارة روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أنطونوف في محادثة مع الصحفيين، أمس، إن الوفد يضم أكثر من سيناتور أمريكي، من بينهم، ريتشارد شيلبي، وجون كينيدي، وجون هوهن، مشيرًا إلى أن فترة الزيارة ستكون من نهاية الشهر الجاري حتى بداية الشهر القادم، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أنطونوف أن النواب الأمريكيين سيزورون العاصمة الروسية موسكو، ومدينة سان بطرسبورج، لكنه كان متحيرًا في تحديد عدد النواب ومدة رحلتهم إلى روسيا. وتابع: "في الواقع هناك خطط.. بالطبع نحن نرحب بتلك الرغبة ونعتقد أن زيارة النواب الأمريكيين سيكون دافعًا لاستعادة العلاقات بين برلماني البلدين. نحن ندعو شركائنا الأمريكيين منذ فترة طويلة وأنا مسرور لأنهم استجابوا الآن".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن تساعد تلك الزيارة النواب الأمريكيين على التخلص من الصور النمطية غير العادلة بشأن روسيا في الولايات المتحدة.

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