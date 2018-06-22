مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدي في طنطا

أجرى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اليوم، جولة تفقدية للوقوف على مدى انتظام خدمات تأمين المسجد الأحمدي بطنطا قبل وبعد صلاة الجمعة وجاهزيتها .



كما باشر مدير الأمن خطة تامين المسجد مؤكدا بالعمل على تكثيّف إجراءات تأمين المساجد والأضرحة وجاء ذلك فى إطار للتعامل مع أي ظروف طــــــــــــارئة فى ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأصدر مدير الأمن توجيهاته بتكثيف الإجراءات الأمنية للتصدي لأي أعمال إرهابية أو إجرامية، في محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة في الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.



كما تابع مدير الأمن البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة..وسط انتشار مكثف لرجال المرور حيث قاموا بمنع وقوف أية سيارات في محيط دور العبادة.



كما وجه مدير الأمن باستنفار كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشات الهامة مؤكدا على دقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أية سيارات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة.



كما وجه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن .



كما وعي القوات بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر في الآونة الأخيرة وتحقيق السيطرة الأمنية حسن معاملة الجمهور والتحلي بالكياسة وضبط النفس وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم .



وأكد مدير الأمن على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين .

