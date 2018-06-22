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أخبار البلد

أسقف الشرقية يزور كنائس كندا.. صور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:34 م
أسقف الشرقية خلال
أسقف الشرقية خلال الزيارة
زار نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، منطقة وسط كندا حيث عقد اجتماعا مع الآباء كهنة المنطقة وألقى عليهم كلمة عن النعمة في حياة الخادم.

وزار الأنباء مقار، أيضًا عددا من الكنائس وعقد بها عدة اجتماعات.

تأتي زيارة نيافة الأنبا مقار لوسط كندا في إطار متابعة العمل الرعوي بها بناء على تكليف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، لنيافته بالإشراف الروحي والإداري عليها.
أسقف الشرقية يزور كنائس كندا.. صور
أسقف الشرقية يزور كنائس كندا.. صور

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