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أخبار العالم

فوز مرشح السعودية بمنصب مدير عام صندوق الأوبك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:32 م
صدى البلد
مريم صليب
فاز مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالحميد الخليفة بمنصب مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد خلفا لسليمان الحربش الذي تولى إدارة هذا الصندوق التنموي فترة كانت حافلة بالإنجازات ما أكسبه تقديرا إقليميا ودوليا ملموسا .

وجرى خلال أعمال الاجتماع الوزاري السنوي الـ ٣٩ لوزراء مالية صندوق الأوبك انتخاب الدكتور الخليفة لخمسة سنوات قادمة بأغلبية كبيرة من أمام المرشح الإيراني، لتحافظ بذلك المملكة على تولي هذا المنصب لأكثر من عقدين.

وتساهم من خلاله المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف التنموية الدولية لصندوق الأوبك ، وتساعد على مواصلة مسيرته الناجحة في تقديم العون الإنمائي للدول النامية ، لاسيما والمملكة هي أكبر مساهم في رأس مال الصندوق .

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