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أخبار البلد

الخارجية: البرتغال تستقبل 400 لاجئ مقيم في مصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:26 م
الخارجية
الخارجية
محمد وديع
أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التعاون المثمر مع البرتغال لإعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر في البرتغال، يأتي تأكيدا على مبدأ المسئولية المشتركة وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قضية عالمية في إطار الحوار المؤسسي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والمساعي التى تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل .

وأوضح أبوزيد، ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول استضافة البرتغال لاجئين يقيمون في مصر، أن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار و برنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017، والذى تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر تقديرا للمسئولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، حيث قامت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا بإعادة توطين مئات اللاجئين تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن البرتغال قد طرحت مؤخرا في إطار هذا البرنامج إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019 بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية و مكتب المفوضية العليا لشئون للاجئين في القاهرة.

وأعرب السفير أبوزيد في ختام تصريحاته عن تقديره للدور الذى تقوم به بعض الدول الأوروبية وأخرها البرتغال في التجاوب مع الجهود التى تبذلها مصر في هذا المجال، تفعيلًا لما تم الاتفاق عليه في إطار حوار الهجرة المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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