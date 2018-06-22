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محافظات

بدء تشغيل أول جهاز لفصل الصفائح الدموية في مطروح

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:39 م
صدى البلد
ايمن محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه تم البدء فى تشغيل أول جهاز لفصل مكونات الدم، والذى تم تدعيم قطاع الصحة به بتكلفة 1,4 مليون جنيه، ويعد طفرة في خدمات نقل الدم بالمحافظة.

وصرح الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه بمطروح بما يخدم المرضى، مضيفا أن محافظ مطروح لا يدخر جهدا في دعم قطاع الصحة بمطروح لخدمة المرضى، وذلك بتوفير كافة الأجهزة التى تحتاجها المستشفيات، والتى كان آخرها شراء جهاز فصل الصفائح الدموية كتبرع من المحافظة.

وأشار إلى أنه منذ تشغيل الجهاز تم نقل 150 وحدة صفائح لـ20 مريضا مجانيا بالمستشفى العام من 10 متبرعين فقط أما سابقًا فكان يلزم إحضار 150 متبرع لنقل هذا العدد من الصفائح، مؤكدا أن جهاز فصل الدم يعتبر أفضل وسيلة لإنقاذ المرضى بدلا من الوسيلة القديمة لنقل الصفائح حيث التبرع بالصفائح بالطريقة اليدوية وهي فصل وحدة صفائح من كل متبرع.

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