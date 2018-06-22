20 دقيقة.. نزيف وفرص للبرازيل وهجمة عنترية لكوستاريكا

يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوستاريكي فى المباراة التي تجمع المنتنخبين حاليا علي ملعب كريستوفسكي فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعه الخامسة بكأس العالم.



وبدأ المنتخب البرازيلي بالاستحواذ على وسط الملعب من المنتخب الكوستاريكي.



وباغت كوتنهو لاعب السامبا مرمى المنتخب الكوستاريكي بتسديدة قوية لتتعالى العارضة فى الدقيقة الثالثة.



ونفذ نيمار كرة ثابتة يرسلها عرضية لكن دفاع كوستاريكا يتصدى للكرة ويخرجها بنجاح من منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة .



وخرج كاسيميرو أرضية الملعب للعلاج بعد تدخل قوي من جانب لاعب كوستاريكا أدي إلى نزيف فى الأنف وأمر حكم المباراة الخروج حتى يتوقف النزيف.



وكادت كوستاريكا أن تسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من كريستيان جامبوا داخل منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى البرازيل الى خارج الملعب فى الدقيقة الثانية عشر.



ويتصدر منتخب صربيا المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعدما تعادل منتخب السامبا فى المباراة الافتتاحية مع نظيره السويسري ولديهم .



وتضم المجموعة الخامسة البرازيل، سويسرا ، صربيا، كوستاريكا.