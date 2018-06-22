ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة على موقف بلقاس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:47 م
صدى البلد
همت الحسينى
شن مجلس ومدينة بلقاس برئاسة المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس وغادة الحمادى نائب رئيس المركز، حملة على موقف بلقاس للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة "الأجرة"، ومدى التزام السائقين بتطبيقها وتفعليها ومعرفة آراء المواطنين حول ذلك.

وتابع مجلس المدينة، لزق جميع الاستيكرات على السيارات مكتوب عليها التعريفة الجديدة، مؤكدًا المرور والمتابعة اليومية وعدم السماح بمخالفة التعريفة وعدم استغلال المواطن.

وأكد "الشيوى" أن أي سائق يستغل أزمة البنزين ويقوم برفع الأجرة فسيتم سحب رخصته بناء على تعليمات محافظ الدقهلية الدكتور أحمد شعراوى.
حملة على موقف بلقاس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور
حملة على موقف بلقاس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور
حملة على موقف بلقاس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. هدف ملغي ودماء ملخص الشوط الأول بين البرازيل وكوستاريكا

أبو الغيط يستقبل نائب رئيس البنك الدولى لبحث التعاون المشترك

الفيفا: لا نتدخل في مسألة كشف المنشطات بكأس العالم

حبيبى يا نور العين تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربينى .. فيديو

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

الزمالك يتلقى عرضا خياليا لبيع كاسونجو

شاهد.. برازيل نيمار تسقط كوستاريكا فى 6 دقائق بثنائية

روسيا تفجر مفاجأة بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا

ميدو: الضرب تحت الحزام بدأ في الإعلام الأرجنتيني

فئران تأكل 19 ألف دولار من ماكينة صراف آلي

الداخلية: ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بطنطا

إقالة سامباولى تكلف الاتحاد الأرجنتيني 20 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يصليان الجمعة بمسجد زين العابدين.. فيديو وصور

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي ابو العباس.. صور

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

فيديو

شاهد.. برازيل نيمار تسقط كوستاريكا فى 6 دقائق بثنائية
شاهد.. كلمة وجاكيت سبب أكبر موجة غضب على ميلانيا ترامب
مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟