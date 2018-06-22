حملة على موقف بلقاس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

شن مجلس ومدينة بلقاس برئاسة المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس وغادة الحمادى نائب رئيس المركز، حملة على موقف بلقاس للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة "الأجرة"، ومدى التزام السائقين بتطبيقها وتفعليها ومعرفة آراء المواطنين حول ذلك.



وتابع مجلس المدينة، لزق جميع الاستيكرات على السيارات مكتوب عليها التعريفة الجديدة، مؤكدًا المرور والمتابعة اليومية وعدم السماح بمخالفة التعريفة وعدم استغلال المواطن.



وأكد "الشيوى" أن أي سائق يستغل أزمة البنزين ويقوم برفع الأجرة فسيتم سحب رخصته بناء على تعليمات محافظ الدقهلية الدكتور أحمد شعراوى.

