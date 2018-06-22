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كأس العالم

جهاد جريشة يدير مباراة إنجلترا وبنما فى المونديال .. الأحد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:30 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
يسري غازي
أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم المقام حاليا فى روسيا إدارة مباراة انجلترا وبنما المقرر إقامتها بعد غد الأحد الى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

ويلتقى المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب بنما يوم الأحد القادم فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة السابعة فى نهائيات مونديال روسيا.

يذكر أن منتخب انجلترا تغلب على منتخب تونس فى الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف ويحتل المركز الثانى بالمجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

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