القليوبية فى أسبوع .. عشماوى يشارك الأيتام والمرضى فرحة العيد.. 100 % نسبة توريد القمح بصوامع المحافظة.. وانتظام تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق

قهوجى يخنق زوجته بكيس مخدة لايقاظها له من النوم في شبرا الخيمة

وضع 11 ألف ملصق على سيارات الأجرة بالمحافظة بالتعريفة الجديدة



شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الاسبوع الماضى حيث شارك اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر المبارك حيث قام بجولة تفقدية بدأها بزيارة الأطفال الأيتام بمؤسسة البنين بمدينة بنها وقدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال والحلويات ومبلغ من المال



كما إستمع المحافظ خلال الجولة لمشاكل الأطفال والتي منها توفير مأوي سكني للشباب الأيتام البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وعلي الفور أصدر تعليماته للجهاز التنفيذي بتوفير مبني وتسليمه لمديرية التضامن الإجتماعي لإستخدامه كمبني سكني كما أمر بتوفير فرص عمل للشباب وتوفير شقق سكنية لهم.



كما توجه لزيارة دار المسنين بمدينة بنها حيث أعرب سكان الدار عن فرحتهم البالغة بالزيارة المعتادة لمحافظ القليوبية لهم حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم بعض الهدايا والمبالغ المالية.



كما إستمع المحافظ الي مشاكلهم ومطالبهم ومنها تنظيم رحلة إلى محافظة بورسعيد وعلى الفور أمر المحافظ الجهاز التنفيذي بسرعة التنسيق وتنظيم الرحلة فورا بناء على طلبهم.



ثم توجه المحافظ والوفد المرافق له لزيارة مؤسسة الأيتام للبنات حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم سيادته لهم الهدايا ولعب الأطفال ليقضوا عيد سعيد كغيرهم من الأطفال وإستمع لمشاكلهم ومطالبهم حيث أمر المحافظ بعمل مقايسة لتجديد الدار ودهان الواجهات.



من ناحية اخرى أكد محافظ القليوبية انتظام العمل بجميع خطوط السيارات بنطاق المحافظة بعد تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مشيرا إلى انه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المواقف والمتابعة الميدانية وإدارة المرور بوضع بنرات واضحة بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات التعريفة على السيارات وتكثيف المرور على المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين



وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع 11 ألف ملصق على سيارات الأجرة بالمحافظة بالتعريفة الجديدة مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أي شكوى بخصوص التعريفة الجديدة وهناك انتشار واسع للخدمات المرورية وإدارة المواقف لمتابعة انتظام العمل بجميع مواقف المحافظة والتعامل الفوري مع أي بلاغ يصل إلى المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.



وشدد المحافظ على انتشار الأكمنة من المرور ومباحث المرور على جميع الطرق الداخلية والخارجية للتأكد من المواطنين بالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة كما كلف مدير مديرية التموين بمتابعة توزيع البوتاجاز المنزلي والتجاري بجميع المستودعات على مستوى المحافظة والبالغ عددها 173 مستودعا مع تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على المحلات والأسواق.



كما أكد المحافظ على انتظام العمل في جميع محطات الوقود بإجمالي 130 محطة منتشرين في جميع أنحاء المحافظة لتغطية حاجة المواطنين بشكل دائم ومستقر، حيث لا توجد أي مظاهر للتكدس مع توافر كميات إضافية وأرصدة آمنة من المواد البترولية سواء السولار وبنزين 80 أو بنزين 92.



من جانبه أعلن المهندس أحمد السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن نسبة توريد القمح على مستوى المحافظة بلغت 100% بعد وصول إجمالي توريد القمح حتى الان إلى 104 آلاف طن وهو الإجمالي المستهدف توريده بمختلف المراكز على مستوى المحافظة.



وأضاف السيد أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة التي تم تخصيصها هذا الموسم لاستقبال القمح بلغ 9 صوامع وشونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 ألف طن تقريبا تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 ألف فدان.



فيما أجرى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لموقع الحريق الذي نشب بمصنع ألياف وبوليستر وخامات بلاستيك بمدينة العبور لمتابعة أعمال الإطفاء والتبريد.



وقال المحافظ إن قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تجرى حاليًا أعمال التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.



وذكر أنه تم إخطار الأدلة الجنائية لفحص الحريق والوقوف على أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن وقوع الحريق.



وكان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق هائل بمصنع بالعبور وعلى الفور انتقل العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 15 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور لانتاج الألياف والبولسيتر وخامات البلاستيك مقام على مساحة 15 الف متر مربع وتولت النيابة التحقيق



فيما شهدت منطقة الوحدة العربية بقسم ثان شبرا الخيمة حادثا مأساويا حيث قام قهوجي بخنق زوجته في منزلهما مدعيا انتحارها بسبب الخلافات بينهما وتمكن رجال المباحث من كشف كذب راوية الزوج وألقوا القبض عليه



تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل بيتها بمنطقة الوحدة العربية، وأخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير امن القليوبية وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية



وبالمعاينة تبين وجود جثة "نورهان ع" 21 سنة ربة منزل ملقاة على ظهرها بأرضية غرقة الشقة وترتدي جلبابا وتبين وجود رباط حول العنق عبارة عن كيس مخدة قماش مربوط عدة مرات حول العنق.



وبسؤال والدها اتهم زوجها "مصطفى م ع" بقتلها لوجود خلافات بينهما كونه من متعاطي المخدرات وتم إيداعه بمصحة لعلاج الإدمان وخرج منها منذ شهر وأنه يمر بضائقة مالية ولا يرغب في العمل.



وبمواجهة الزوج اعترف تفصيليا بالواقعة وعللها بمروره بضائقة مالية خاصة عقب خروجه من مصحة علاج الإدمان وتوجيه المجني عليها النصح والإرشاد له بالإقلاع عن تعاطي المخدرات وحثها له على العمل بالمقهي رفقة والدها.



ويوم الحادث حاولت إيقاظه أكثر من مرة للنزول للعمل إلا أنه رفض فحدثت مشادة بينهما فقام بخنقها بكيس مخدة حتى فارقت الحياة وافتعل واقعة انتحارها

