حصاد بني سويف.. توريد 185 ألف طن من القمح.. وتسريب خط غاز وإصلاحه.. صور

*محافظ بني سويف يستعرض التعريفة الجديدة أمام رئيس الوزراء.

* 185 ألف طن حصيلة بني سويف من توريد القمح.

* تفقد مواقف السيارات لمتابعة التعريفة الجديدة.

*الانتهاء من إصلاح خط البترول وإعادة تشغيله ببني سويف.

*محافظ بني سويف يطالب الشباب بتقديم أفكار وحلول غير تقليدية.





شهدت محافظة بني سويف العديد من الأحداث والفعاليات الأسبوع المنتهى منها استعراض المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف "عبر الفيديو كونفرانس" أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لمحطات الوقود والإجراءات الجاري تنفيذها الخاصة بالتعريفة الجديدة أجرة المواصلات، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في المنتجات البترولية.



وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع محطات الوقود في جميع أنحاء المحافظة لتغطية حاجة المواطنين، مع توافر كميات إضافية وأرصدة آمنة من المواد البترولية سواء السولار وبنزين 80 أو بنزين 92.



كما أوضح المحافظ أنه منذ إعلان الزيادة فى اسعار المنتجات البترولية يجري عقد اجتماعات مستمرة مع المختصين لسرعة الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في دائرة المحافظة، والخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى بعد التنسيق مع المحافظين، ليتم إرسالها للجهات المعنية، حيث يتم مراعاة مصلحة كافة الأطراف سواء الركاب أو السائقين وبما يساعد على استمرار الخدمة بالشكل الطبيعي المعتاد.



وأكد المحافظ أنه من خلال خطة محكمة يجري اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام الكامل بتعريفة الأجرة الجديدة والتي يتم الإعلان عنها للإلتزام بها، من خلال متابعة مواقف السيارات لمراقبة مدى الالتزام بها وانضباط الحركة داخلها على مدار الساعة.

من جانب آخر أنهت لجنة استلام القمح من المزارعين في بني سويف، موسم توريد القمح من المزارعين بناء على قرار وزير التموين، عقب توريد المزارعين قرابة 184 الفا و840 طنا، بنسبة مستهدف وصلت إلى 80% من الإجمالي.



وقال المحاسب جمعة علي عبدالحفيظ رئيس قسم الحبوب بمديرية التموين ببني سويف، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية من المزارعين بدائرة المحافظة، بلغ 184 ألفا و840 طنا، تم توريدها لمطاحن وصوامع وشون بني سويف، بنسبة توريد 80% تقريبًا من إجمالي الكميات المتوقع توريدها والتي تقدربـ 220 ألف طن.

وأوضح أن أعمال التوريد سارت بسلاسة ودون مشاكل أو شكاوى على مستوى المحافظة.



كما شهدت المحافظة إجراء المحافظ ، جولة موسعة ، بمواقف سيارات الأجرة للوقوف على الوضع الحالي في الخدمات التي يتلقاها المواطن السويفي المتعلقة بملف الوقود، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات، والتي أعلنتها وزارة البترول السبت الماضي.



وتابع المحافظ بنفسه التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، وتعرف من المواطنين مدى انتظام الخدمة والالتزام بالتعريفة القانونية، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت خطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أي مخالفات في هذا الصدد، وتأكد بنفسه من وجود الاستيكرات على زجاج السيارات والمطبوع عليها التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، موجها بضرورة أن يتم لصق الاستيكرات على كافة سيارات الأجرة بأقصى سرعة.



وتبادل الحديث مع السائقين، مستمعا لمطالبهم وشكاواهم والظروف التي يمرون بها بعد الزيادة الأخيرة في تعريفة الأجرة، حيث أكد لهم المحافظ على أنه أشرف بنفسه على تعديل الأجرة بما يحقق مصلحة السائقين والمواطنين، مطمئنا إياهم بأن المحافظة تنظر لكل أطراف منظومة الخدمة بأنهم مواطنون سواء مؤدي الخدمة أو من يتلقاها، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يسمح بحدوث ضرر لأي مواطن.



وأوضح محافظ بني سويف أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ينبغي على الجميع أن يتعاون معها من أجل التخفيف من أثارها على سعر الخدمة، وأن الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحقيق الرخاء ولكن الطريق مازال يحتاج مزيدا من الجهد والتحمل، مشيرا الى أنه ليس من المعقول احتساب التعريفة الجديدة بنفس الزيادة في أسعار الوقود، حيث يمثل عنصر البنزين والسولار أحد عناصر تكلفة الخدمة وليس الوقود هو العنصر الوحيد الذي يؤثر على تعريفة الأجرة.



وشدد المحافظ على مسؤولي المواقف والمرور والوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي أمر يعطل مصالح المواطنين.



وطالب المحافظ من الأجهزة المعنية بأنه يجب أن يكون لدى المحافظة دائما الاستعداد والتدبير المناسبة فيما يتعلق بخدمة النقل والمواصلات كونها أحد أهم المرافق، وذلك لمواجهة أي طوارئ، مشددا على ضرورة الاستعداد بشكل فعلي لضمان استمرار الخدمة بالشكل اللائق.



وشدد المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بداخل ومحيط مواقف السيارات، لتسهيل حركة السير والمرور بمحيطها والحيلولة دون حدوث تكدس، والحفاظ على المنظر الحضاري لها خاصة وأن مواقف السيارات تعد من الأماكن التي تكتظ دائما بالمواطنين وطوال اليوم، حيث يجب التواجد على مدار الساعة بها للتعامل مع أي مستجدات في هذه الخدمة الحيوية.



ورافق المحافظ في جولته اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة، ومسؤولو المواقف والمرافق والنظافة، والتنفيذيون المعنيون.



كما شهدت المحافظة تسريب خط أنابيب أمام قرية مازوة غرب المحافظة وأعلنت المحافظة، عن أنه تم إصلاح الخط الناقل للمواد البترولية "السولار"، والذي يمر بقرية سمسطا الجديدة والمتجه من القاهرة إلى أسيوط ، والذي تعرض لتسريب في جزء من الخط نتيجة بارومة وبسبب العوامل الجوية، حيث تم إصلاح التسريب وعمل الصيانة اللازمة وإعادة تشغيله وضخ المواد البترولية بشكل طبيعي، وذلك بناء على تأكيدات شركة الصيانة ونقل المواد البترولية المسؤولة عن خط البترول.





وكان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قد كلف إدارة الأزمات بالديوان العام والوحدة المحلية لمتابعة الموقف منذ حدوث التسريب الذي وقع في خط المواد البترولية الناقل للسولار من المستودع الرئيسي بالقاهرة والمار بقرية سمسطا الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي إلى المستودع الرئيسي بأسيوط .





أفادت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه بمجرد حدوث التسريب في الخط تم وقف الضخ وتوجيهه إلى مستودع بني سويف لحين إنتهاء أعمال الإصلاح ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي قامت برش بودرة رغاوي ووسحب كميات السولار بمعرفة الشركة، وتنظيف المكان من بيقايا السولار، وتم توجيه فريق الصيانة المتخصص الذي قام بأعمال الإصلاح واستبدال الجزء التالف من الماسورة وإستئناف ضخ السولار في الخط .





واختتم المحافظ جولاته الاسبوعية بتأكيده ، على أن النجاح في حل مشكلات الصرف الصحي بالقرى يعتبر إحدى الخطوات الهامة في مشوار تحقيق التنمية بها، مشيرًا إلى أن خطة المحافظة التنموية الخاصة بالقرى تتضمن العديد من محاور العمل ولا تقتصر على القضاء على مشكلة الصرف الصحي فحسب، وإنما تمتد لتشمل النهوض بالمجتمع الريفي في كافة المجالات من خلال حزمة من المشروعات والأنشطة التي يتعاون في تنفيذها الأهالي أنفسهم والمجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب جهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه ببعض أهالي وشباب قريتي صفط الغربية وسيد عبد القادر، وهما القريتان اللتان يجري تنفيذ مشروع الصرف الصحي بهما باستخدام تكنولوجيا حديثة ضمن مشروع المحافظة الطموح لتنفيذ المشروع في 50 قرية كمرحلة أولى من مشروع تعميم الصرف الصحي بنظام المعالجة الثلاثية على مستوى القرى.

