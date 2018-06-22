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محافظات

24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:17 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، بلغ نحو 24 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن أخرى،وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين آخرتين.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.

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