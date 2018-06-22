ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

الناظر يكشف حقيقة الإصابة بالسرطان بسبب وضع الثوم فى الفريزر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:02 م
صدى البلد
علا أحمد
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية، إن أغلب السيدات يتخوفن من مخاطر استخدام الثوم المفروم والمخزن، وتعتقد أنه قد يصيب الجسم بالسرطان أو الأمراض الخطيرة ولا يعلمن حقيقة الأمر.

وأضاف الناظر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن استخدام الثوم السليم والذي لا يوجد به أى مشكلات أو عيوب، وفرم هذا الثوم ووضعه فى الفريزر والاحتفاظ به لمدة لا يسبب أى مشكلات.

وأشار الدكتور هانى الناظر، إلى أن استعمال الثوم بعد فترة طويلة من التخزين ليس له أى أضرار على الجسم، ولا يسبب المشكلات الصحية، لافتا إلى أن استخدام الخضروات بعد وضعها فى أكياس بلاستيك فى الفريزر لا يسبب أيضا السرطان.

ترشيحاتنا

بلاتر: قطر حصلت على تنظيم مونديال 2022 بهذه الطريقة

السيسى يفتتح أكبر مزرعتين للإنتاج الحيواني بالبحيرة قريبا

إقالة سامباولى تكلف الاتحاد الأرجنتيني 20 مليون دولار

شاهد.. هدف ملغي ودماء ملخص الشوط الأول بين البرازيل وكوستاريكا

عروض احتراف لرباعي الزمالك حامد وجبر ومعروف وإبراهيم

أرديليس: لاعبو الأرجنتين لم يحافظوا على مكانة الألبيسيليستي

نجوم المستقبل يضم هداف الدوري المصري

كايزر تشيفز الجنوب افريقى يخطف خاما بيليات من الزمالك

ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ

10 معلومات عن منقذ الأرواح المصري عادل محمود الذي نعاه بيل جيتس

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

بالأسماء .. الصفقات الـ 7 الجديدة للزمالك فى الموسم القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

إطلالة أنثوية لـ بوسي في حفل جديد.. صور

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

فيديو

مكرم محمد أحمد: الصحفيون قادرون على خدمة المهنة
نيجيريا ضد آيسلندا .. ملخص تفوق النسور على الوافد الجديد للمونديال
الأعلى لتنظيم الإعلام: علاقة الصحافة بالسلطة متقلبة
أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011
مكرم محمد أحمد: الصحافة الورقية تحدد مصير المهنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟