الناظر يكشف حقيقة الإصابة بالسرطان بسبب وضع الثوم فى الفريزر

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية، إن أغلب السيدات يتخوفن من مخاطر استخدام الثوم المفروم والمخزن، وتعتقد أنه قد يصيب الجسم بالسرطان أو الأمراض الخطيرة ولا يعلمن حقيقة الأمر.



وأضاف الناظر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن استخدام الثوم السليم والذي لا يوجد به أى مشكلات أو عيوب، وفرم هذا الثوم ووضعه فى الفريزر والاحتفاظ به لمدة لا يسبب أى مشكلات.



وأشار الدكتور هانى الناظر، إلى أن استعمال الثوم بعد فترة طويلة من التخزين ليس له أى أضرار على الجسم، ولا يسبب المشكلات الصحية، لافتا إلى أن استخدام الخضروات بعد وضعها فى أكياس بلاستيك فى الفريزر لا يسبب أيضا السرطان.