وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: من زاد فى الثمن له مكان عظيم بالنار.. لولى الأمر تحديد الأسعار بحسب المصلحة.. والأمة المنتجة لغذائها تملك حريتها وإرادتها الكاملة.. فيديو

وزير الأوقاف: من زاد فى الأسعار له مكان عظيم بالنار

النبي أسس مبدأ المواطنة والتعايش لبناء الدولة

الأمة المنتجة لغذائها تملك حريتها وإرادتها

النبي نهى عن الغش والتطفيف في الكيل

لولى الأمر تحديد الأسعار بحسب المصلحة

رجل فقير بدولة قوية خير من غني فى بلد فقير

لا فرق فى العدل بين العدو والصديق



أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، صلاة الجمعة، من مسجد على زين العابدين بالقاهرة.



وقال وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة فى الأسعار واستغلال حاجات الناس.



واستشهد جمعة، بحديث النبي (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة).



وقال وزير الأوقاف، إن أول ما حرص عليه النبي الكريم بعد هجرته إلى المدينة، أنه عمل على إقامة الدولة بكل ما تعنيه كلمة الدولة من معاني فوحد الصف وعقد المعاهدات الدفاعية والإنسانية.



وأضاف الوزير، أن النبي رسخ أسس المواطنة بوثيقة المدينة للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد وأعد جيشه للدفاع عن الوطن وهو جزء مهم من بناء الدولة فالدول لا تبنى بالكلام ولا بالنظريات فالنظرية تظل فكرة ما لم تتحول إلى واقع ملموس بالعلم والمال، مشيرا إلى أنه لا توجد أمة بلغت هدفها وغاياتها بغير العلم والقوة وإعداد الجيوش.



وقال وزير الأوقاف، إن النبي صلى الله عليه وسلم، اهتم ببناء الدولة الحديثة بالمدينة، باقتصاد قوي، فالأمم كما تحتاج إلى جيوش قوية تدافع عنها، فإنها فى حاجة إلى اقتصاد قوى.



وأضاف، أن الأمة التى لا تنتج غذائها ودوائها وكسائها وسائر متطلباتها لا تملك إرادتها الكاملة ولا استقلالها الكامل، فالأمة المنتجة هي القوية ومن هنا كان اهتمام الإسلام بالعمل والحث عليه.



وأشار إلى أن الإسلام لم يطلب العمل فقط، وإنما العمل الجاد المتقن، فيقول النبي "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".



واستطرد جمعة أن النبي الكريم نهى عن الغش بكل أنواعه فقال "من غشنا فليس منا"، مضيفا أن الله ونبيه نهيا عن تطفيف الكيل والميزان، فالله تعالى قال (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُون).



وأشار إلى الذين يحتكرون السلع بقصد رفع أسعارها، فقال يقول عنهم "المحتكر ملعون" ومن يستغلون الأزمات للمغالاة فى الأسعار عليهم أن يتذكروا نهى النبي عن ذلك ويفكروا فى مآلهم يوم القيامة، فالنبي يقول (من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم فى النار).



وقال جمعة، إن ولى الأمر إذا وجد استغلالا أو خاف منه أو وجد احتكارا أو خاف منه، فمن حق ولى الأمر أن يحدد أسعارا للسلع والمنتجات تمنع الاستغلال ويتخذ الإجراءات الرادعة لمنع هذا الاحتكار.



وأضاف، أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن، فمن لم يحجزه إيمانه يحجزه القانون، ولا حرج عند الفقهاء فى تدخل الحاكم أو ولى الأمر أو مؤسسات الدولة لتحديد الأسعار لضبط الأسواق منعا للاستغلال.



ولفت إلى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: "ما وددت أن أصحاب النبي لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا وحملنا الناس على مذهب واحد لكان على الناس مشقة".



وأوضح وزير الأوقاف، أن قديما قالوا "رجل فقير فى دولة قوية، خير من رجل غني فى دولة فقيرة".



وتابع أن الدول الضعيفة لا تستطيع حماية لا فقرائها ولا أغنيائها، أما الدولة الغنية فتحفظ أغنيائها وتحمي استثماراتهم، وكذلك الفقير توفر له احتياجاته وتحميه وقت الشدة، مشيرا إلى أن بناء الدولة يكون لصالح الأفراد فبناء الأوطان من مقاصد الأديان.



وأكد وزير الأوقاف، أن الدولة الناجحة القوية تتحصن بالعدل وتكافؤ الفرص بين أبنائها، منوها أن العدل يكون بين العدو والصديق وفى الرضا والغضب والسر والعلن لقوله تعالى ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).



وأشار جمعة إلى أنه بالعدل يأمن الفقير ويقوى الضعيف ويرتدع من تسول له نفسه التطاول على الناس ومقدرات الوطن.