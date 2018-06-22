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التعليم: صفحات الغش أفلست هذا العام.. فشلت في تسريب امتحانات الثانوية..حاولت النصب على الطلاب بكذبة اللعب في الدرجات..وسعت لإثارة الرأي العام وإشاعة البلبلة بأخبار كاذبة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
* حجازي :
- الأمن يحدد القائمين على إدارة حسابات الغش ويتخذ الإجراءات ضدهم
- صفحات الغش تسعى إلى الإضرار بالصالح العام ومستقبل الطلاب
-جميع الكنترولات مؤمنة بالتعاون مع الجهات الأمنية

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن صفحات الغش الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت افلاسها خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح حجازي أن جميع صفحات الغش الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فشلت هذا العام في تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة قبل توزيعها داخل اللجان.

مشيرًا إلى أن هذه الصفحات لجأت مؤخرًا لمحاولة اقناع الطلاب بأنها تملك امكانية تعديل درجاتهم في الثانوية العامة وتحويل الراسبين لناجحين من خلال الإنترنت.

وطلبت من الطلاب دفع مقابل مادي لإتمام هذه العملية ، على الرغم من أنها لا تملك نهائيًا تعديل الدرجات المرصودة في الكنترولات لانها ليست مرفوعة على الانترنت مثلما يعتقدوا ، وبالتالي لا يملك أي شخص من خارج الكنترولات تعديل الدرجات ، خاصة وأن جميع الكنترولات مؤمنة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

كما أشار حجازي إلى ان صفحات الغش لجأت ايضًا لمحاولة اثارة البلبلة بسلاح الاخبار الكاذبة حتى تتمكن من لفت انتباه الطلاب إليها من جديد ، مؤكدًا أن هذه الصفحات نشرت كذبًا أنه تم اعلان نتيجة تصحيح عينة امتحاني الفيزياء والتاريخ ، وذلك قبل أن تبدأ الكنترولات اصلا في اعمال تصحيحهما .

وقال حجازي : لقد قامت الأجهزة الأمنية المعنية برصد بعض الصفحات المسماة (شاومينج بيغشش ثانوية عامة - ثورة التعليم الفاسد – شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018) الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والمجموعة المسماة (okmmo) عبر تطبيق "واتس آب"، حيث قاموا بنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد حجازي علي ضرورة عدم الالتفات إلي تلك الصفحات التي تستهدف لإثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وأشاد حجازي بالدور الذي يقوم فريق العمل بوزارة الداخلية في تحديد وضبط القائمين على إدارة صفحات "الفيس بوك" التي تقوم بالإخلال بنظام الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وناشد حجازي جميع طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء أي معلومة يتم نشرها على صفحات الغش ، مؤكدًا ان هذه الصفحات كاذبة وتحاول تشتيتهم فقط لإثارة البلبلة.

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