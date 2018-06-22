خالد سمير يحذر: خلال 10 سنوات مش هيبقى في أطباء بمصر

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، إنه يجب توعية الأطباء وتثقيفهم لكى يحضروا الجمعية العمومية الخاصة بهم لمناقشة مشاكلهم، مؤكدًا ان الجمعية العمومية غرضها إيصال رسالة للحكومة وللمجتمع.



وأضاف سمير لـ صدى البلد، انه تواصل مع ١٥ طبيبا من المعتدى عليهم ولكنهم رفضوا الحضور لأن النقابات الفرعية حذرتهم من الحضور خوفًا من تزايد الأحكام عليهم، مشيرًا إلى أنه يجب على الأطباء التفاعل ووضع قواعد للحفاظ على المجتمع، مؤكدًا أن الأطباء يبحثون عن فرص عمل بالخارج لأنهم لا يجدون من يقدرهم في بلدهم.



وأوضح أن التخصصات النادرة أصبحت غير موجودة الآن وتعانى نقصًا شديدًا، محذرا من اختفاء الأطباء المتميزين من اليلاد، قائلا: "كمان ١٠ سنين مش هنلاقى أطباء خالص، إحنا كقوة مش عارفين نوصل صوتنا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".



وأكد خالد سمير أن المريض هو الذى سيعانى نتيجة ما يشهده الأطباء من تعديات وقلة تقدير، مشيرا الى أن مجلس النقابة يعانى لأنه لا يوجد أطباء يحضرون الجمعيات العمومية، مؤكدا أن النقابات تعتبر أدوات ضغط ولكن الأطباء كل واحد فيهم يبحث عن مصالحه الشخصية فقط ولا يهتم بحضور الجمعيات بالنقابة.