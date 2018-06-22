الطيران في أسبوع.. الوزير الجديد يتفقد 3 مطارات بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة..حلول فورية لتحسين التعامل مع أمتعة الركاب..سرعة تهيئة الأماكن المخصصة للإحرام.. ومصر للطيران تستمر في رحلات عودة المعتمرين

-وزير الطيران يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

-المصرى: تسهيل إجراءات السياح بمطار شرم الشيخ

-وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ومشروعات التطوير

-مصرللطيران تسير 91 رحلة داخلية خلال أيام العيد

-استمرار رحلات عودة المعتمرين من الأراضي المقدسة





شهدت وزارة الطيران المدني، على مدار الأسبوع الماضى، أحداثا مهمة على مستوى قطاعات الوزارة عامة، وخاصة مع بدء حقبة وزارة جديدة، ترأسها الفريق يونس المصري وزير الطيران الجديد، والذي قام في أول أسبوع وزاري له بثلاث جولات ميدانية على مطارات مصر الحيوية، لتفقد الأوضاع هناك.



تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي، اطلع خلالها على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالميناء ومراجعة الأسوار بالكامل ودوائر المراقبة الإلكترونية المنفذة وبما يتناسب مع أعلى درجات الفاعلية.



ووجه الوزير، بالتنسيق الكامل مع عناصر وزارة الداخلية للحفاظ على قدرة وكفاءة وانتظام الإجراءات الأمنية المنفذة بالمطار مع الحرص على أن لا تؤثر الإجراءات على سيولة وسرعة خدمة الركاب المترددين.



كما تفقد، جميع مواقع الطائرات حقل الطيران (مهبط الطائرات) والمناطق المتاخمة للأسوار ومخرات السيول وهناجر الطائرات ومخازن الأمتعة ومناطق سيور بالإضافة إلى فحص أمتعة الركاب بمهبط الطائرات وكذا جميع صالات السفر والوصول.



ووجه بعرض الموقف الفعلي للمشروعات المعطلة والمخطط الفعلي لتنفيذها ورفع كفاءة وتطوير محيط أسوار المطار من الداخل والخارج بالشكل اللائق والحضاري ووضع آليات وحلول فورية لتحسين التعامل مع أمتعة الركاب حرصا على ممتلكاتهم للقضاء نهائيا على شكواهم تعرض تلك الممتلكات الشخصية التلف والفقد في بعض الأحوال، كما شملت الجولة المرور على الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، ووجه بسرعة رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة وسرعة تهيئة الأماكن المخصصة للإحرام بالشكل اللائق والحضاري.



حرص الوزير على الاستماع لمقترحات العاملين خلال تفقده لمواقع العمل بمهبط الطائرات ومخازن الأمتعة وصالات السفر والوصول ووجه بضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والانضباط فى تنفيذ المهام لتقديم خدمة متميزة للركاب تعكس الوجه الحضاري للبلاد.



وفى نهاية الجولة وجه، رؤساء الشركات بالانتهاء الفورى من كافة الملاحظات ليتسنى تقديم خدمات أفضل للركاب المترددين وينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي.



قام المصري، بزيارة تفقدية الى مطار شرم الشيخ الدولي، للتأكيد على جميع الإجراءات الأمنية العامة والتخصصية التى تتم خلال حركة السفر والوصول التي تاتي تزامنا مع كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية بالمطار خلال اجازة عيد الفطر المبارك .



وخلال الزيارة تفقد الوزير جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار من الداخل والخارج كما تفقد جميع مواقع الطائرات واماكن فحص أمتعة الركاب والسيور بمهبط الطائرات، واطئمن على سير العمل بصالات السفر والوصول، ووجه بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب والسائحين .



كما استمع الوزير الي شرح تفصيلي لمشروع توسعة مبنى الركاب رقم ٢ بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه ، لزيادة الطاقة الاستيعايبة الكلية للمطار من 7 مليون راكب الى 9 مليون راكب سنويًا، وذلك فى إطار تنفيذعملية تطوير مطار شرم الشيخ .



وتفقد وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي فى اطار سلسلة الجولات التفقدية والمتابعات المستمرة التى يقوم بها على المطارات المصرية، حيث تأتي هذه الزيارة عقب تفقده لمطاري القاهرة وشرم الشيخ علي مدار اليومين الماضيين، وذلك للاطمئنان على الاجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية بالإضافة الى متابعة موقف مشروعات التطوير والتعرف على مستوي الخدمات المقدمة للمسافرين.



وتضمنت الزيارة تفقد صالات السفر والوصول للمبنيين 1 و2 والتعرف على إمكانيات المطار والقدرة الاستيعابية لحركة الركاب والتى تشهد كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية فى الفترة الحالية .



وخلال الزيارة قام الوزير بمتابعة الحالة الأمنية والإجراءات الإضافية التى تم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار كما تفقد أجهزة الكشف عن الحقائب داخل صالات السفر والوصول ومتابعة الإجراءات التي تتم مع الراكب منذ لحظة دخوله صالة السفر ومراحل التفتيش التي يقوم بها حتي صعوده الطائرة وكذلك الإجراءات المطبقة لتأمين الحقائب والبضائع.



كما استمع الى شرح تفصيلى لمرحلة إجراء تشغيل المنظومة الأمنية الجديدة (ctx) الخاصة بمبنى الركاب رقم 2، بالاضافة الى رفع كفاءة المبنى وتجهيزه لتركيب منظومات التأمين الحديثة طبقًا للمواصفات الدولية والعالمية .



وقد أكد وزير الطيران، فى نهاية الزيارة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين بما يضمن تنفيذ إجراءات السفر دون أى عناء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المطار .



وعلى مستوى الشركات القابضة، سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، ٩١ رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم، وذلك خلال الفترة من الخميس ١٤ يونيو وحتى الإثنين الموافق ١٨ يونيو.



جاء ذلك، سعيا من الشركة لتلبية رغبات عملائها في الاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، بتسيير رحلات إلى مناطق الجذب السياحي خلال فترات الاجازات الرسمية والمناسبات.



وعلى الجانب الآخر، تستمر الشركة الوطنية، في تفويج الرحلات من المطارات السعودية، لعودة المعتمرمين، بعد أداء مناسك العمرة.



وقالت مصادر بمصر للطيران، إن مرحلة العودة تشهد كثافة في التشغيل حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا أي بإجمالي 450 رحلة جوية، بدأت في الفترة من 12 وتنتهي 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.