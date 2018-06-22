وزير سعودي:رؤية الأمير محمد بن سلمان تنقل المملكة لبلد متطور

أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ بأن المملكة شهدت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وخلال عام منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، تحولات عديدة برؤية تطويرية طموحة، تعتمد على الموارد البشرية الوطنية، والبرامج التنموية والاقتصادية والتقنية الشاملة التي سيكون لها الأثر الفاعل في نقل المملكة في السنوات المقبلة إلى بلد متطور ومزدهر في جميع المجالات.



وأفادت صحيفة "سبق" السعودية أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قال أن "المملكة تنعم، بحمد الله، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الميمون، بالأمن والرخاء والاستقرار".