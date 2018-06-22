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حوادث

حبس عاطل لسرقته 140 ألف جنيه بالاشتراك مع طالب بالغربية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:32 م
المسروقات
المسروقات
أحمد على
قرر نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم حبس عاطل لسرقته 140 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالاشتراك مع طالب من شقة سكنية بمركز سمنود لحين ورود تحريات المباحث حول الحادث وضبط المتهم الثاني الهارب.

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المدعو "محمد م ا " 34 سنة بائع فاكهة مقيم بعزبة الناموس بدائرة مركز سمنود حول قيام مجهول بالدخول إلي الشقة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره"140 ألف جنيه ومصوغات ذهبية و4 خواتم ودبله " ولا يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة .

كما انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود ثمة أثار عنف بالشقة وسلامه الباب والنوافذ .

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف مدير المباحث الجنائية تحت العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية ومن خلال السير فى بنود تلك الخطة .

كشفت تحريات الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "معتز .ع .م "31 سنة عاطل مقيم بعزبة الناموس بدائرة المركز وسبق اتهامه فى عدد 2 قضية "سرقة أخرهم قضية "سرقة " تم ضبطه " و"أحمد .م .ي" 26 سنة طالب مقيم بطريق "المحلة – المنصورة " بدائرة المركز "هارب" .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة وبإستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم الأول وبحوزته 2 مفتاح مصنع خاص بمسكن المجني عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة مع المتهم الثاني وعثر بحوزته على مبلغ مالي 100 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم وأمرت بضبط المتهم الهارب .

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