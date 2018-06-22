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أخبار البلد

غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:36 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها الي ايطاليا مع ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، حيث تم استعراض برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه مصر على التوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقالت غادة والي إن الحكومة المصرية حريصة على المضى قدما فى تنفيذ برنامج للإصلاح قائم على حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة فى الريف مع التركيز على المرأة والطفل، مؤكدة على محورى الصحة والتعليم والاستثمار فى البشر هى المكونات الأهم ومن هنا تم الاهتمام تطبيق المشروطية فى برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) مع خطة واضحة لتحويل المستفيدين فى متلقين للدعم الى منتجين ومساهمين فى النمو .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدعوة لمير برنامج الغذاء العالمي لزيارة مصر والإطلاع على التجربة المصريه .

وأكدت  اهتمام مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وخاصة برنامج الغذاء العالمى لأهمية الأمن الغذائى وتغذية الطفل والمرأة وعرضت كذلك برنامج الألف يوم الأولى الذى تنفذه مصر فى 5360 قرية وطلب المدير التنفيذى أن تقوم مصر بدعم دول المنطقة بالدعم الفنى للاستفادة من الخبرة المصرية فى الدعم النقدى.

وأشارت إلى اهتمام برنامج الغذاء العالمى بدعم مصر فى تجربة الإصلاح وأهمية حماية الطبقات المهمشة حتى تتحقق عوائد الإصلاح ووعد بزيارة مصر والمنطقة وشارك فى الاجتماع السفير هشام بدر ممثل مصر فى برنامج الغذاء وسفير مصر فى روما والدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي.
غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا
غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا
غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا
غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا
غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا

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