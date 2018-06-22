حالة طلاق كل 4 دقائق.. تعرف على أبرز الأسباب

زادت حالات الطلاق فى مصر خاصة فى الزيجات الحديثة التى لم تدم سوى شهور قليلة، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، على موقعه الرسمي عن حدوث 190 ألف حالة طلاق ، خلال عام 2017.



وفي تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة، تحدثت عن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر من 7% إلى 40% خلال الـ50 عامًا الأخيرة، و هناك 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، بمعدل حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق في مصر.



وهناك الكثير من الاسباب التى قد تؤدى للطلاق فى عصرنا الحالى منها المشاكل النفسية والمالية وعدم التوافق، ولكن تظل المرأة هى عمود الأسرة التى حين تنهار ينهار معها كل المنزل .



وأوضح دكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر وتتصدر دول العالم، والسبب يعود لمعاملة الزوج الغير آدمية لزوجته منها استخدام الألفاظ الخارجة والتطاول بالأيدى مما يجعل الحب ينتهى، ويظهر بدلًا منه الملل والفتور وخوف المراة من إيذاء زوجها.



وأشار هانى إلى أن عصبية الزوج تولد لديه نوبة غضب لأقل الأشياء مما يجعله يهين زوجته بصفة مستمرة ، والمرأة تظل متحملة الكثير والكثير وفى النهاية تصل لقرار الإنفصال ،لأن حبل الود يكون قد انقطع مع زوجها .



ونوه لخطورة اعتقاد الزوج أن المشكلة انتهت والموضوع اتنسى بمجرد أنه يصالحها ، لكن المرأة لا تنسى الإساءة بل تظل المسافات تتباعد بينهم حتى يصلا لآخر مرحلة فى العلاقة وهى الإنفصال .



وتابع أن العنف النفسى أشد خطورة من العنف الجسدى فهناك الكثير من الأزواج الذين يتعمدون التقليل من دورها فى الحياة ، ويتخذ القرار وحده ويعاملها على أنها خادمة وليس لها الحق فى اتخاذ أى قرارات .



واستطرد أن هناك أيضًا بعض الأزواج تعانى من شخصية نرجسية ،تجعله يكره نجاح زوجته وتحطيمها فهو يحب أن يتحكم بها ،وتكون مجرد أداة يحركها كيفما يشاء وتدور من حوله .



وفى النهاية أوضح أن الزوجة حينما تتخذ هذا القرار الصعب، تكون عانت من الكثير من المشاكل النفسية وتريد ان تنجو بنفسها حتى مع تحملها للكثير من الآثار السلبية التى تعقب قرار الإنفصال سواء من المجتمع أو على نفسها.