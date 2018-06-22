الداخلية: ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بطنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بطنطا، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات المتنوعة والتى من بينها جرائم سرقات أجزاء السيارات وكشف غموض الجرائم المجهولة.



تم ضبط كلٍ من إبراهيم . ح . م – سن 39 – سائق – سبق اتهامه فى 3 قضايا تزوير ، سلاح أبيض ، جرح نافذ، وإسلام . م . م – سن 22 – عاطل – سبق إتهامه فى قضية سرقة، وأشرف . ر . إ – سن 24 – عاطل – وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات إطارات السيارات بمدينة طنطا والمدن المجاورة ، مستخدمين سيارة تحمل لوحات رقم ( ر ن س 984 – قيادة وملك الأول ).



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداهما عن ضبط المتهمين والسيارة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وقيامهم ببيع الإطارات حصيلة جرائمهم للمدعو/طه . ص . ع – سن 39 – عامل كاوتشوك – ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، على علم بأن الإطارات من متحصلات جرائم سرقة، حيث تم استهدافه وضبطه وبإرشاده تم ضبط المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.