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كأس العالم

65 دقيقة.. ضغط متواصل من البرازيل ونافاس ينقذ كوستاريكا مجددا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:33 م
من لقاء البرازيل
من لقاء البرازيل وكوستاريكا
حسن العمدة
يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوستاريكي فى المباراة التي تجمع المنتنخبين حاليا علي ملعب كريستوفسكي فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم.
-الشوط الثاني :
بدأ منتخب البرازيلي فى الشوط الثاني بالضغط المتواصل والهجوم المعتاد لإحراز هدف مبكر.

وتألق نافاس وتصدى لتسديدة قوية من نيمار وأنقذ مرماه من فرصة هدف محقق لمنتخب السامبا فى الدقيقة 56.

وأهدر البرازيل فرصة كادت أن تكون هدفا عن طريق كوتينيو لكن نافاس تصدى للكرة في الوقت المناسب.

- الشوط الاول :
وبدأ منتخب البرازيلي بالاستحواذ على وسط الملعب من المنتخب الكوستاريكي .

وباغت كوتينيو لاعب السامبا مرمي المنتخب الكوستاريكي بتسديدة قوية لتتعالي العارضة فى الدقيقة الثالثة.

ونفذ نيمار كرة الثابتة ويرسلها عرضية لكن دفاع كوستاريكا يتصدى للكرة ويخرجها بنجاح من منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة.

وكادت كوستاريكا ان تسجل الهدف الاول بعد تسديدة قوية من كريستيان جامبوا داخل منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى البرازيل الى خارج الملعب فى الدقيقة الثانية عشر.

وأهدر للبرازيل فرصة هدف بعد رأسية من تياجو سيلفا مرت بجوار مرمى كوستاريكا الى خارج الملعب فى الدقيقة 23.

وألغي حكم المباراة هدفا للبرازيل بداعي وجود تسلل على خيسوس مهاجم البرازيل.

وتصدي نافاس لهجمة للبرازيل عن طريق نيمار ويخرج من مرماه ويتصدى للكرة ليحرمه من فرصة احراز هدف.

ويتصدر منتخب صربيا المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعدما تعادل منتخب السامبا فى المباراة الافتتاحية مع نظيره السويسري.

وتضم المجموعة الخامسة ، البرازيل ، سويسرا ، صربيا ، كوستاريكا.

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