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محافظات

غلق 72 صيدلية وتحرر 360 محضر مخالفة بالشرقية .. صور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:48 م
صدى البلد
وائل شاهين
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير الإدارة، حملة للمرور علي المنشآت الدوائية بمختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية هي الزقازيق وههيا والصالحية وفاقوس وبلبيس وأبو حماد والحسينية وديرب نجم ومنيا القمح وكفر صقر والعاشر من رمضان وأبو كبير ومشتول السوق.

وأسفرت الحملة عن إصدار 72 قرار غلق للمنشآت الدوائية المخالفة نظرًا لمخالفتها القانون رقم 127 لسنة 1955 قانون مهنة الصيدلة، وإلغاء 14 رخصة للمنشأت الدوائية ، وأسفرت أيضًا عن تحرير عدد (360) محضر لمخالفات متنوعة بالأماكن المذكورة (لوجود أدوية مغشوشة مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها ، ووجود أدوية محظور بيعها بالصيدليات ، وجود أدوية مخدرات غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر ، وجود أدوية جدول أول وثان مؤثر علي الحالة النفسية بدون فواتير) .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، إستمرار جهود إدارة التفتيش الصيدلي لضبط أي منشآت دوائية مخالفة حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.
غلق 72 صيدلية وتحرر 360 محضر مخالفة بالشرقية .. صور
غلق 72 صيدلية وتحرر 360 محضر مخالفة بالشرقية .. صور
غلق 72 صيدلية وتحرر 360 محضر مخالفة بالشرقية .. صور

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