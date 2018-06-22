مطار القاهرة في أسبوع.. جولة مفاجئة لوزير الطيران الجديد.. أعمال صيانة شاملة بمهبط الطائرات.. وصول شحنة ذهب من منجم السكري.. وضبط مستلزمات طبية مهربة من أبوظبي

جولة مفاجئة لوزير الطيران فى مطار القاهرة

مطار القاهرة يجري أعمال صيانة لمهبط الطائرات

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين شحنة ذهب من منجم السكري

ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة الأسنان بالمطار



أسبوع حافل بالأحداث شهده مطار القاهرة الدولي، على مدار الأيام المنقضية، أبرزها الجولة المفاجئة التي قام بها الفريق يونس المصري وزير الطيران الجديد، على صالات المطار لتفقد الإجراءات الأمنية وسير العمل، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الشاملة التي شهدها أرض مهبط الطائرات.



وقام الفريق يونس المصري وزير الطيران، صباح السبت المنقضي، بجولة مفاجئة لمطار القاهرة الدولي، تابع خلالها انهاء اجراءات الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار.



واستمع وزير الطيران لشرح كامل من قيادات المطار عن الخدمات التي يتم تقديمها للركاب في مختلف مراحل السفر .



كما قام بجولة داخل ارض المهبط شاهد خلالها هناجر الصيانة والممرات وخطوط الإمداد والتموين للطائرات ، وشركات الخدمات التي تعمل علي ارض المهبط ، واستمع الفريق يونس لشرح كامل من المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة الميناء للاجراءات التي يتم تنفيذها داخل ارض المهبط.



وعلى الناحية الأخرى، نفذت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحاق، هذا الاسبوع، أعمال الصيانة الشاملة بمهبط المطار، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من قطاع العمليات والقطاع الهندسي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإرشاد والمعدات الثقيلة والتشجير بأعمال الصيانة الشاملة، حيث يتم تسوية الجزر الرملية على جانبى الممرات الفرعية وازالة كافة الحشائش التى تنمو على جانبى مهبط الطائرات باستخدام أحدث المعدات التى تستخدم فى صيانة الممرات بالمطارات العالمية.



وشملت أعمال الصيانة مدرجات الاقلاع والهبوط، بمشاركة أفراد القطاعات والإدارات التى تشارك فى أعمال الصيانة الشاملة، بدور حيوي وفعال فى هذه الأعمال، من المقرر أن تنتهى هذه الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة.



جاءت هذه الأعمال، بناء على توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، ضمن تنفيذ الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولى بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدني (الايكاو) والتى تطبق فى المطارات العالمية.



واستقبل المطار، شحنة ذهب وصلت من منجم السكري كانت في طريقها بعد ذلك إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.



وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت إلي القاهرة علي متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسي مطروح بإجمالى 392 كيلوجرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.



وتمكن رجال الجمارك بالمبني الجديد رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، بحوزة راكب مصر، قادم من أبو ظبي.



كان إيهاب عميرة رئيس قسم باللجنة الجمركية، اشتبه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الاتحاد رقم 655 القادمة من أبو ظبى، فى راكب مصرى، يحمل ثلاث حقائب نظرا لقلقه وارتباكه، وتم سؤال الراكب عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأفاد بالنفى.



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس رأى بمعرفة فرج حمدى رئيس قسم الفحص بالأشعة حيث تم تأييد الاشتباه، وبالعرض على عصام أنور عطيه مدير الإدارة قرر تكليف هاني صليب مأمور الجمرك تحت إشراف صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء بتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 394 عبوة لمستلزمات طب وجراحة الأسنان مخبأة بحقائبه بين طيات الملابس.



قرر محمد قناوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى.