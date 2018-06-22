5 نصائح للحصول على بشرة جميلة وشعر كثيف

يعد الحصول على مظهر رائع الجمال حلم كل امرأة، لكن ذلك لن يتحقق بالاعتماد على استخدام مستحضرات التجميل بل بالتغذية السليمة والاعتناء بالجسم كله بطريقة سليمة بداية من الرأس لأصابع القدم.



وعرض موقع "wellnessbin"، أفضل 5 وسائل للحصول على بشرة مشرقة وشعر كثيف ومظهر رائع الجمال.



شاي الأعشاب

شاى الأعشاب يساعد في تعزيز الأيض ويجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وأفضل أنواعه هو الشاي الأخضر للمساعدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي، والبابونج لتجعلك تشعر بالراحة، وشاي الزنجبيل عندما تشعر بالغثيان.



الماسكارا

يمكنك استخدام الماسكارا لجعل عينيك أجمل، فمعها ستتمكن من تحسين مظهر عينيك مقارنة بتركها كما هي حيث تبدين أكثر جاذبية وجمالا خاصة إذا صاحبها اختيار جيد للميك آب.



شد البشرة الطبيعية

شد بشرتك دون استخدام منتجات العناية بالبشرة أمر ممكن لأن هناك الكثير من المصادر الطبيعية لمساعدتك على الخروج فيمكنك الاعتماد على الموز أو زيت اللوز الحلو والذي له نتائج مذهلة.



شفاه ملساء

إذا كنت تريدين أن تجعلي شفتيك ممتلئة وملساء من دون الذهاب إلى الطبيب فهناك مسكنات للشفاه ومرطبات يمكنها أن تزيد كمية الدم المتدفقة من خلال شفاهك، لذلك ستجعل شفاهك تبدو أكثر سمنة مقارنة بالماضي.



استخدام زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند العضوي الخام لشعرك لتغذيته وتقوية فروة الرأس ومنع الجفاف، امزجي القليل منه على مرطب البشرة قبل وقت النوم، واستخدام هذا الزيت كمسكن بعد إزالة شعر الوجه لتهدئة بشرتك.