ضبط عصابة تخصصت فى فرض السيطرة على الأراضى بالبحيرة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالبحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى البلطجة وفرض السيطرة على الأراضى بمنطقة أبو بكر الصديق دائرة مركز شرطة بدر وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة بدر بالبحيرة حيازة بعض الأشخاص لأسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة بناحية أبو بكر الصديق دائرة المركز.



على الفور وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف العناصر المتحرى عنها بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة وإدارة قوات الأمن ، أسفرت عن ضبطهم وهم كلٍ من محمد . خ . ش - مزارع - 32 سنه ( محكوم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات فى جناية سلاح ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل ) وبخيت . ع . ب - عامل 26 سنه ( مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى ضرب ، وسبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص) وأحمد . م . ش - عامل - 31 سنة و أيمن . إ . أ - عاطل - 22 سنه وياسين . ع . ع - عاطل - 19 سنه وحسام . ف . م - عاطل - 26 سنة.



وضبط بحوزتهم 4 بنادق آلية ، بندقية FN ، 603 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 26 خزينة لأسلحة نارية ، 7 جربندية ، بعض الملابس ، سيارة بيك أب.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر والسيارة بقصد إستخدامها فى ممارسة جرائم البلطجة وفرض السيطرة على الأراضى بالمنطقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.