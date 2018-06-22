التعليم السعودي تطلق مرحلة جديدة من برنامج خادم الحرمين













#وزارة_التعليم تطلق مرحلة جديدة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بتخصصات نوعية جديدة وتكشف عن شروط التقديم العامة والخاصة.https://t.co/U7lYHLoh3n pic.twitter.com/R3J7YLfWfD — وزارة التعليم -جامعي (@mohe_sa) June 22, 2018

نشر حساب وزارة التعليم العالي السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها إن وزارة التعليم أطلقت مرحلة جديدة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بتخصصات نوعية جديدة، كاشفة عن شروط التقديم العامة والخاصة.وقامت الوزارة بتوقيع إتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للإستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي عبر تخصيص 1000 مقعد بواقع 20 مقعد سنويا لمدة 5 سنوات.وتأتي الاتفاقية لتحقيق التكامل بين جهات الدولة لتعزيز العمل نحو رفع كفاءة الشباب السعودي في العمل بكافة التخصصات في المرحلة المقبلة.