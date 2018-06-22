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أخبار البلد

أبو الغيط يستقبل نائب رئيس البنك الدولى لبحث التعاون المشترك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:45 م
صدى البلد
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مقر الجامعة بالقاهرة اليوم، الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى.

وشهد اللقاء متابعة برامج التعاون بين المنظمتين خلال المرحلة المقبلة، وتناول الحوار سبل دعم البرامج المشتركة مع جامعة الدول العربية والتعاون في مساعدة البلدان العربية على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وستشهد الفترة المقبلة عقد فعاليات مشتركة تتناول الموضوعات ذات الأولوية، بما فى ذلك تفعيل المبادرة التى تبناها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والتى تتعلق بمشروع رأس المال البشري، الذى يشمل أهمية الاستثمار في البشر فى مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وحضر اللقاء الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد، رئيس القطاع الاقتصادى فى جامعة الدول العربية والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس مكتب الأمين العام ومسئولى سياسات وبرامج التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

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