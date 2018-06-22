الهلالي: السلفيون ينصبون أنفسهم أوصياء على الشرع

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السلفيين طوروا رأى ابن تيمية فى تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وقدموه للناس على أنه رأى الشرع ولم يعرفوا أنه رأى شخصى فقط لابن تيمية.



وأضاف الهلالي، في لقائه على فضائية "أون"، أن ابن تيمية رأى فى شخصه أنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ونقل السلفيون هذا الرأى من بعده وقدموه على أنه الشرع للناس، منوها أن الشرع لم يقل بذلك أبدا.



وأشار إلى أن السلفيين ينصبوا أنفسهم على أنهم أوصياء الفتوى والدين، مطالبا بمحاكمة كل من يتصدر للدين أو الفتوى وهو غير متخصص.