بالأسماء.. بوتين يصدق على تشكيل الإدارة الجديدة للكرملين

صدق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على تشكيل الإدارة الروسية، حيث نشر الموقع الرسمي لقصر الرئاسة الروسي (الكرملين) قائمة بأسماء المسئولين الجدد في إدارة الرئيس بوتين خلال ولايته الأخيرة.



وكان تشكيل الإدارة كالآتي:



- أبو بكر ادلجيرييف مستشار الرئيس



- فالينتين يوماشيف مستشار الرئيس التطوعي



- الكسندر مانجوسين رئيس المكتب الرئاسي للسياسة الخارجية



- ميخائيل كازارينوف نائب رئيس البروتوكول الرئاسي



- يوري سفيريدوف نائب المتحدث الصحفي للرئيس



- إيننا بيلينكينا مديرة الإدارة الرئاسية للسياسة التعليمية والعلوم



- أندريه تسيبولين رئيس قسم الخدمات الصحفية والمعلومات للرئيس



- أندريه تشوبوتوف رئيس القسم الرئاسي لقضايا مكافحة الفساد



- فلاديمير سيمونينكو رئيس القسم الرئاسي للخبراء



- أوليج جوفورون رئيس القسم الرئاسي للتعاون الاجتماعي والاقتصادي مع رابطة الدول المستقلة (أزباخيا وأوسيتيا الجنوبية)



- أندريه ليبوف مدير المكتب الرئاسي لتطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات



- ميخائيل ميخايلوفسكي رئيس قسم التعامل مع المواطنين والمنظمات



- فلاديمير اوسيبوف رئيس إدارة الخدمات العامة وشئون الموظفين



- فلاديمير تشيرنوف رئيس قسم العلاقات الإقليمية والثقافية مع الدول الأجنبية



-الكسندر سميرنوف رئيس القسم الرئاسي للعلاقات العامة والاتصالات



- أننا كوزنيتسوفا مفوضة لحقوق الطفل