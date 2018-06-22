شاهد.. كوتينهو يحرز الهدف الأول للسامبا فى شباك كوستاريكا بالوقت القاتل

أحرز فيليب كوتينهو الهدف الأول لمنتخب السامبا فى شباك كوستاريكا من عمر الشوط الثاني فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب كريستوفسكي فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم.



وجاء هدف البرازيل فى الدقيقة 92 عن طريق كوتينيو من تسديدة داخل منطقة الجزاء وتمر بين قدمي نافاس حارس مرمي كوستاريكا.



ويتصدر منتخب صربيا المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعدما تعادل منتخب السامبا فى المباراة الافتتاحية مع نظيره السويسري.



وتضم المجموعة الخامسة، البرازيل، سويسرا، صربيا، كوستاريكا.