الهلالي: اليهود يتوبون إلى الله فى أعيادهم .. فيديو

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أول عيد عند اليهود هو عيد رأس السنة، وفيه يحاسب الناس أنفسهم عما فعلوه فى العام الماضى.



وأضاف الهلالي، فى لقائه على فضائية "اون"، ان العيد الثانى هو يوم الكفارة، وفيه يصومون لله ويكفروا عن أى ذنب ارتكبوه ويعاهدوا الله على العمل الصالح فى باقى حياتهم.



وأشار إلى أنه يذكر هذه الأعياد وكيف يتصرف فيها اليهود، لإزالة فكرة خاطئة عنهم فى أذهاننا وهى أنهم يعادون الله فى حياتهم وأقوالهم.